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§ NG.kz
Озвучена стоимость трансфера литовского футболиста в ФК «Тобол»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36210
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал стоимость покупки казахстанским «Тоболом» у литовской «Судувы» 28-летнего левого защитника Витаутаса Андрюшкявичюса.
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§ Сабыр
Re: Озвучена стоимость трансфера литовского футболиста в ФК...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто лишние 57000 евро кому-то ушли на карман. Мы молодое гос-во и можем себе позволить :lol:
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