NG.kz Конфликт, которого могло не быть



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:57 В 2009 году правительство решило подпереть разрушающийся жилищный фонд Казахстана госпрограммой по модернизации ЖКХ. Впоследствии ее расширили до Программы развития регионов. Государство согласилось дать собственникам квартир деньги на ремонт домов в долг при условии их возврата в течение 8 или 15 лет. Однако жильцам многоэтажек оказалось непросто найти общий язык для согласия на ремонт их общего имущества.

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