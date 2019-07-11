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§ NG.kz
Конфликт, которого могло не быть
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36209
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2009 году правительство решило подпереть разрушающийся жилищный фонд Казахстана госпрограммой по модернизации ЖКХ. Впоследствии ее расширили до Программы развития регионов. Государство согласилось дать собственникам квартир деньги на ремонт домов в долг при условии их возврата в течение 8 или 15 лет. Однако жильцам многоэтажек оказалось непросто найти общий язык для согласия на ремонт их общего имущества.
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§ Серый волк
Re: Конфликт, которого могло не быть
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10318
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.07.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сложилось впечатление, что жильцы заключили договор с бандой разводил, обитающих на самом грязном восточном базаре. :lol:
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§ arman_kst
Re: Конфликт, которого могло не быть
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю люди были в стороне, чтобы их не касалось. А когда встал вопрос по оплате, тогда уже активно начали интересоваться вопросом ремонта.
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