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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 91 из 92«1...89909192»
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на физкультуру, даже первым

Цитата:
drakon:
Мне - повезло, я буду первым в очереди..

Так ты один походу в деревне место остался. Людей нет на фотках. Везде ты первый.
На физзарядку-первый.
В сберкассу первый.
Вторые то где.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хорошо все таки за морем-океяном

Это не факт что он там.
Знаем где живет электрон, в каком городе,
В каком доме, видели внутри, и его кота в том числе.
Про ВВ аналогично.
Знаем про россиян.
А вот он шифруется непонятно зачем.
Только домик в лесу, кролики, машина.
Место расположения неизвестно.
Абонент вне доступа.. Перезвоните позднее.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приболел аким что-ли.
На вопросы граждан не отвечает.
Наверное евро считает, сколько дали.
В окошечко.
Завтра же выезд за недорогими продуктами в райцентр. Типа ярмарка.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16766
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.07.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На вопросы граждан не отвечает.

Ролики сегодня - интересные.
Не оторваться... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не оторваться

Я и говорю...
Надо что то делать.
Песня была такая.
Меня засосала опасная трясина.
Кондуктор нажми на тормоза.
Похоже про тебя.
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А вот он шифруется непонятно зачем. Только домик в лесу, кролики, машина. Место расположения неизвестно. Абонент вне доступа.. Перезвоните позднее.

Да вы издеваетесь )) У нг - мой домашний номер телефона есть, куда уж открытее ))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16766
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.07.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Меня засосала опасная трясина. Кондуктор нажми на тормоза.

Трясина у вас - огромная,на весь город.
А вот кондукторов - ни одного... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Трясина у вас - огромная,на весь город. А вот кондукторов - ни одного...

Реальность потеряна.
Я про бублики, а ты про кроусаны. А завтра за просрочкой.
Гони луиза, гони.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Мы не с нг говорим, а с тобой, с реальным человеком. Че ты гонишь, так вроде по современному.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное доктор справку опять не дал.
Аким растроен.
Не будем его тревожить перед ярмаркой.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Давай свои координаты, мы будем со спутника смотреть. Сколько барашков, кто что
Все должно быть по честному..
А твои номера тел для КГБ типа всем пофигу.
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слово дай, давай всегда отношения портит ))
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6232
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.19 - 03:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нг - мой домашний номер телефона есть, куда уж открытее

НГ не форумчане. Мордор отдельной жизнью от нас живет.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6232
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.19 - 03:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Это не факт что он там.

Ну факт, не факт.
Всё равно за окияном попроще, чем в той же Европе сейчас.
Например,
Массовыми беспорядками в Париже и других городах Франции завершилось празднование победы сборной Алжира по футболу, сообщает корреспондент «Хабар 24». В столице несколько тысяч болельщиков вышли на Елисейские поля. А на центральных улицах нарушители порядка разбили витрины бутиков. На авеню де ла Гранд Арме злоумышленники напали на салон, торгующий мотоциклами, угнали несколько штук. Сотрудники полиции задержали преступников. Также стычки произошли у площади Шарля де Голля. Для разгона толпы правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Видосы на эти тем в сети гуляют прям отвратные.
пысы, надеюсь, СВ не скажет, что я опять пригожинская пресса виновата.
ВЫВСЁВРЕТЕ, такого в Парижу не было.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 05:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
в Парижу не было

Все там всегда было.
Париж это Париж.
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