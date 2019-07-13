Обликоморале Флуд и оффтопик (часть 4) #918





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6232

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:56 Глава Volvo заявил, что компания может покинуть Швецию из-за насильственных преступлений: ”Мы строим автомобили, мы не можем решить другие проблемы, это должен сделать кто-то другой".

Это именно та Швеция, которую СВ ставит в пример.

спасибо мигрантам...

Радужная жизнь в Европе, это фэнтезийная мантра либеральных СМИ... Та, благодушная Европа, о которой они сочиняют байки и которую ставят в пример, скончалась лет десять назад..