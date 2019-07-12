Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1364





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6232

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:41 Цитата: alex_60:

Это не факт что он там.

Ну факт, не факт.

Всё равно за окияном попроще, чем в той же Европе сейчас.

Например,

Массовыми беспорядками в Париже и других городах Франции завершилось празднование победы сборной Алжира по футболу, сообщает корреспондент «Хабар 24». В столице несколько тысяч болельщиков вышли на Елисейские поля. А на центральных улицах нарушители порядка разбили витрины бутиков. На авеню де ла Гранд Арме злоумышленники напали на салон, торгующий мотоциклами, угнали несколько штук. Сотрудники полиции задержали преступников. Также стычки произошли у площади Шарля де Голля. Для разгона толпы правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Видосы на эти тем в сети гуляют прям отвратные.

пысы, надеюсь, СВ не скажет, что я опять пригожинская пресса виновата.

ВЫВСЁВРЕТЕ, такого в Парижу не было.