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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6232
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.19 - 03:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перенес сюда, а то опять почикают мордоровцы.
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Обликоморале:Вот, но обсуждения однобокие.
elektron:Это лишь личное субъективное мнение одного индивидуума,само по себе ничего не несущее.
________________________________________________________________________________________________
Кого под индивидумом имел ввиду? Если меня, то я то как раз не один такого мнения на форуме.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6232
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.19 - 03:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во чё нашел в архивах.
Флудеры НГ на ярмарке организованной горкомом партии во времена кайда есчо не было интернета.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6232
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.19 - 03:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Volvo заявил, что компания может покинуть Швецию из-за насильственных преступлений: ”Мы строим автомобили, мы не можем решить другие проблемы, это должен сделать кто-то другой".
Это именно та Швеция, которую СВ ставит в пример.
спасибо мигрантам...
Радужная жизнь в Европе, это фэнтезийная мантра либеральных СМИ... Та, благодушная Европа, о которой они сочиняют байки и которую ставят в пример, скончалась лет десять назад.. :lol:
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