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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3898
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на физкультуру, даже первым

Цитата:
drakon:
Мне - повезло, я буду первым в очереди..

Так ты один походу в деревне место остался. Людей нет на фотках. Везде ты первый.
На физзарядку-первый.
В сберкассу первый.
Вторые то где.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3898
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хорошо все таки за морем-океяном

Это не факт что он там.
Знаем где живет электрон, в каком городе,
В каком доме, видели внутри, и его кота в том числе.
Про ВВ аналогично.
Знаем про россиян.
А вот он шифруется непонятно зачем.
Только домик в лесу, кролики, машина.
Место расположения неизвестно.
Абонент вне доступа.. Перезвоните позднее.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3898
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приболел аким что-ли.
На вопросы граждан не отвечает.
Наверное евро считает, сколько дали.
В окошечко.
Завтра же выезд за недорогими продуктами в райцентр. Типа ярмарка.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16765
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.07.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На вопросы граждан не отвечает.

Ролики сегодня - интересные.
Не оторваться... :lol: ;-)
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