Цитата: maxsaf:

Все, Алекс на Марс не летит в этом месяце )))



Чёрт с этим Марсом, как говорится, шутки шутками, а кушать хочется, да и жара спала. На сегодня дискуссии с моей стороны достаточно, будем взаимно вежливыми и корректными, всем удачи!