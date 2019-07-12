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Страница 61 из 61«1...596061
§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Ярлыки не вешай пожалуйста, точно аукнется, отвечаю, сегодня в ходе обсуждения ни разу не нажимал.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2230
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все, Алекс на Марс не летит в этом месяце )))
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Все, Алекс на Марс не летит в этом месяце )))


Чёрт с этим Марсом, как говорится, шутки шутками, а кушать хочется, да и жара спала. На сегодня дискуссии с моей стороны достаточно, будем взаимно вежливыми и корректными, всем удачи!
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3898
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Марс не летит в этом месяце )

Какой там Марс теперь, во флуд боюсь зайти.
Придется в деревню ехать.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3174
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.07.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Все, Алекс на Марс не летит в этом месяце )))

Да и чё там делать? В гости никто не звал то! :lol:
Можно обойтись данными разных учёных.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3174
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.07.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока свидетельств того, что на Марсе была жизнь, не имеется, но ученые — и в частности, марсоход «Кьюриосити» — тщательно изучают этот вопрос. ну и так далее https://hi-news.ru/tag/zhizn-na-marse
:lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3898
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я помню одного известного ученого по Марсу-
Который в конце лекции сделал вывод - лучше всего пять звездочек.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3174
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.07.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
лучше всего пять звездочек.

Это точно, только он звездочётом был ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3174
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.07.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотришь, говорит, на небо и видишь одну, две звезды, а лучше всего пять. Так вроде? :oops:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3898
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так вроде

Две звездочки, три звездочки... Лучше, конечно, пять звездочек! "Карнавальная ночь" 1956
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Ответить Новый топик
Страница 61 из 61«1...596061
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