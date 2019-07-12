Цитата: alex_60:

А так то, самые важные вопросы человества надо ставить тут во флуде. Задаюший вопрос всегда получит. Ответ, как и что надо делать.



Не согласен, однобоко мыслишь, флуд и национальности не причём, все вопросы касающиеся экологии важны, где бы они не помещались. Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих. Как и что надо делать многие говорять, но не всегда правильно и аргументировано.