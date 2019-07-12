/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 59 из 59«1...575859
* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:


Во шустряк, Гадюкино опять дожди, чё, докопаться решил? Про серьёзные проблемы Людмила Кузьминична речь ведёт. Из-за потепления в Норвегии лосось исчезает, какой-то фитопланктон расплодился, да и рыбы в океанах за 50 лет сократилось и многое другое.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без лосося коренной народ кз
Погибнет, так понял.
Раз вопрос так остро поставлен.
Остальные то выживут.
Потом заживем.
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И со своими руководящими менеджерами и специалистами. Одна беда не стучит в ворота.


Там, в части касающейся заводов с сарказмом и иронией с моей стороны отмечено. Соглашусь, что беды могут нагрянуть в совокупности.
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Без лосося коренной народ кз Погибнет, так понял. Раз вопрос так остро поставлен. Остальные то выживут. Потом заживем.


Нет, как всегда неправильно понял, при чём тут национальности. Лосось подорожает, да и не только а вся рыбная продукция.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так то, самые важные вопросы человечества надо ставить тут во флуде.
Задаюший вопрос всегда получит.
Ответ, как и что надо делать.

[Исправлено: alex_60, 12.07.2019 - 18:25]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выношу на обсуждение вопрос-есть ли жизнь на Марсе.
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А так то, самые важные вопросы человества надо ставить тут во флуде. Задаюший вопрос всегда получит. Ответ, как и что надо делать.


Не согласен, однобоко мыслишь, флуд и национальности не причём, все вопросы касающиеся экологии важны, где бы они не помещались. Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих. Как и что надо делать многие говорять, но не всегда правильно и аргументировано.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Нет, как всегда неправильно понял

Цитата:
Kairat stayer:
однобоко мыслишь


Да мы тут все деб... Ы.
Ну кроме тебя понятно.

[Исправлено: alex_60, 12.07.2019 - 18:29]
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Ты пожалуйста не горячись, разве я тебя оскорблял, тем более других, каждый высказывает своё мнение. Хронологию если посмотреть, шустряка ОМ тоже не оскорблял, просто спросил типа докопаться решил, за Гадюкино.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Китайские заводы, а мы хотим 51 заводов оттуда демонтировать и перенести

51*20000(минимум) =1020000.миллион.
А где они все жить будут,
В городе Тобыле?
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повтор

[Исправлено: alex_60, 12.07.2019 - 19:23]
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
51*20000(минимум) =1020000.миллион. А где они все жить будут, В городе Тобыле?


Все вопросы к министерству по инвестициям и развитию, возможно они думают, что в степи места всем хватит.

Виртуальная площадка для обсуждения по ссылке, но походу этот вопрос кроме тебя никого не интересует: https://kazbei.org/themes/851-kak-perenos-51-kitayskih-zavodov-v-kazahstan-prevratilsya-v-51-sovmestnyy-proekt.html?lang=ru
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2227
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Выношу на обсуждение вопрос-есть ли жизнь на Марсе

Дык слетают- и расскажут. )) Интересно, в команде будет представитель от Казахстана? :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 59 из 59«1...575859
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Kairat stayer

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 186
Пользователей: 2
Всего: 188

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх