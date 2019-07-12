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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1011
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:


Во шустряк, Гадюкино опять дожди, чё, докопаться решил? Про серьёзные проблемы Людмила Кузьминична речь ведёт. Из-за потепления в Норвегии лосось исчезает, какой-то фитопланктон расплодился, да и рыбы в океанах за 50 лет сократилось и многое другое.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3881
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без лосося коренной народ кз
Погибнет, так понял.
Раз вопрос так остро поставлен.
Остальные то выживут.
Потом заживем.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1011
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И со своими руководящими менеджерами и специалистами. Одна беда не стучит в ворота.


Там, в части касающейся заводов с сарказмом и иронией с моей стороны отмечено. Соглашусь, что беды могут нагрянуть в совокупности.
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