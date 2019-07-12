alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1352





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3881

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:52 Цитата: Обликоморале:

Хорошо все таки за морем-океяном

Это не факт что он там.

Знаем где живет электрон, в каком городе,

В каком доме, видели внутри, и его кота в том числе.

Про ВВ аналогично.

Знаем про россиян.

А вот он шифруется непонятно зачем.

Только домик в лесу, кролики, машина.

Место расположения неизвестно.

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