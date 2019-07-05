Цитата: alex_60:

Не ожидал. Кайрат пытается в треугольник или четырехугольник втиснутся.



Вот ты простой, обладающие немножко чувственным интеллектом граждане давно поняли, что, к чему в их отношениях. Виталя неоднократно жаловался на шустряка ОМ, что забрал, взял и.т.д. а последний вообще всё отрицал.Тем более, выше отметил, что это их личные дела, с моей стороны просто отклик, с целью успокоить стороны.

Цитата: Kairat stayer:

Как не забирал? Конечно-это ваши личные дела, но тем, не-менее чёто тут не чисто. Помню, в прошлом году Виталик жаловался что вы с ней спелись, это было после того, когда злополучный клещ его ужалил. А до этого у них отношения хорошие были.



Есть такое понятие чувственный интеллект или эмоциональный-способность человека воспринимать собственные чувства и откликаться на чувства других людей.