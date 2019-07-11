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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не обращай внимания, у них свой стиль просто. Привыкнешь.

Даже дракону непривычно )
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16764
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Даже дракону непривычно )

Почему? Алекс и ОМ,для меня-
как родные Братья... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс, у вас что то случилось?

С чего вы так решили?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16764
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
С чего вы так решили?

Да он мне уже 3 года,про аборигенок-
толкует, не знаешь,что думать?...
:lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16764
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Как новые немцы из африки насилуют аборигенок

Вот, нашёл.Так он переживает, за аборигенок.
С чего бы - это? Или что-то Личное... :-o :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот, нашёл


а чего там искать то. вот позавчера например.
//Земельный суд Висбадена признал 22-летнего беженца из Ирака Али Башара, виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки Сюзанны Фельдман. Он приговорён к пожизненному заключению.//
теперь будут немцы его кормить,одевать и прочее, всю жизнь.
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7784
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.07.19 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да им пофиг :lol:. Износилование мигрантами аборегенок , однополые браки уже становится нормой для европейского общества. :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Износилование мигрантами аборегенок , однополые браки уже становится нормой для европейского общества.

Взаимное проникновение культур :-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Цитата:
Vital:

"С домашним насилием сталкивается каждая четвертая жительница Германии. Но учитываются лишь те женщины, которые обратились за помощью. Реальные цифры намного выше официальных"(с) - DW.com.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:культур-мультур проникновение

Max, а як у вас с этим дело?
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

По разному. Общество в основном довольно консервативное в глубинке, всякий блуд осуждает. В больших городах более свободно. По поводу мигрантов ничего плохого сказать не могу, тихо.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16764
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.07.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
аль на какую физкультуру записался

Лилли, только тебя - слушаюсь.

Вчера, на физкультуру, даже первым - приехал.
Так хотелось Физкультурой - заниматься... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16764
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.07.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это вчера привозили пенсию.И пособие

новым гражданам.Видите в машине - окошечко?
Через него будут выдавать. Мне - повезло,
я буду первым в очереди... :lol: :oops: :-P
Ну никакой - цыфризации... 8-) :-o
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