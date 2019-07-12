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§ NG.kz
Приостановить проведение техосмотра предложили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36208
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Техосмотр превратился в дополнительную ренту, поэтому необходимо совместно с обществом выработать одну модель. До этого периода общество совместно могло бы решить о приостановлении этой процедуры.
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§ андрей 117
Re: Приостановить проведение техосмотра предложили в Казахстане
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 12.07.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно пора.раньше в гаи деньги отдавали и не проходили.сейчас частнику и так же все.
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