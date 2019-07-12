/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Актобе водители вынуждены были сдавать практический экзамен для получения водительских прав на неисправном автомобиле. Даже у опытных водителей не получалось сдать экзамен после нескольких попыток.
Читать новость

§ maxsaf
Re: В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Берите пример с Канады. Мы сдаем экзамены на любом доступном автомобиле, будь то свой или соседа, не важно, инспектор только проверяет поворотники и фары перед сдачей. ;-)
Профайл

§ alex_60
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
инспектор только проверяет поворотники и фары перед сдачей


странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют.
по крайней мере раньше проверяли.
Профайл

§ maxsaf
Re: В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют.

Меня лично инспектор просил нажать на тормоз, сам он при этом стоял сзади, и смотрел на фары. За руль он не садился, сами тормоза в действии не проверял.
Профайл

§ alex_60
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мы сдаем экзамены на любом доступном автомобиле


у вас автоцонов нет. а у нас сейчас цифровизация.
"Человеку предлагается автомобиль, который обустроен семью датчиками. Сам автодром состоит из десяти упражнений, которые приближены к городским условиям: светофоры, пешеходы, знаки. И по этим критериям будет оцениваться умение водить кандидата - оценивается автоматически. Есть специальное программное обеспечение, есть датчики, как в самом авто, так и в автодроме, постоянно ведется видеонаблюдение. всегда можно посмотреть, как сдается экзамен, присутствует ли человек при сдаче экзамена. автоматически подсчитывается количество баллов. данные отправляются в Нур-Султан и система выдает результат-сдал или не сдал."

а когда я сдавал, было так. в машину садилось три-четыре человека плюс инструктор.
ехали по городу. проехал два или три перекрестка, смена водителя.
мы сдавали в гололед,зимой,было весело.
Профайл

§ maxsaf
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а у нас сейчас цифровизация

Аха, я вижу ))). Сочувствую :lol:
Профайл

§ Тот самый
Re: В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют. по крайней мере раньше проверяли.


Сильно сомневаюсь. В 2005-м пробовал сдать на гаишном ЗИЛу на полигоне в КЖБИ. Мама дорогая, тот ЗИЛ был ****ан до полного мяу. Сидел справа от меня инструктор гаишный с сильнейшим перегаром. Тормозов почти не было, все рычаги болтаются, ЗИЛ дергается, троит (шестерит? пятерит?), еле едет. Змейку проезжал с почти неработающим ГУРом, проехал. Когда проезжал мимо "ворот" и стал притормаживать, а он не тормозит, мне инструктор говорит "Сильнее дави, встань на педаль!". Пока я встал уже проехал чуть лишнего - не параллельно задом в ворота заехал в итоге. Конусы не зацепил, но и не засчитали в итоге.

Потом подождал свою группу из КИНЭУ (они сдавали позже на 2 недели) и спокойно сдал на хорошей машине.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 153
Пользователей: 1
Всего: 154

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх