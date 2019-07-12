Тот самый Re: В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 136

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:59 Цитата: alex_60:

странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют. по крайней мере раньше проверяли.



Сильно сомневаюсь. В 2005-м пробовал сдать на гаишном ЗИЛу на полигоне в КЖБИ. Мама дорогая, тот ЗИЛ был ****ан до полного мяу. Сидел справа от меня инструктор гаишный с сильнейшим перегаром. Тормозов почти не было, все рычаги болтаются, ЗИЛ дергается, троит (шестерит? пятерит?), еле едет. Змейку проезжал с почти неработающим ГУРом, проехал. Когда проезжал мимо "ворот" и стал притормаживать, а он не тормозит, мне инструктор говорит "Сильнее дави, встань на педаль!". Пока я встал уже проехал чуть лишнего - не параллельно задом в ворота заехал в итоге. Конусы не зацепил, но и не засчитали в итоге.



Потом подождал свою группу из КИНЭУ (они сдавали позже на 2 недели) и спокойно сдал на хорошей машине.