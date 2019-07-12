maxsaf Re: В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2225

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:58 Цитата: alex_60:

странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют.

Меня лично инспектор просил нажать на тормоз, сам он при этом стоял сзади, и смотрел на фары. За руль он не садился, сами тормоза в действии не проверял.