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§ NG.kz
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Актобе водители вынуждены были сдавать практический экзамен для получения водительских прав на неисправном автомобиле. Даже у опытных водителей не получалось сдать экзамен после нескольких попыток.
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* maxsaf
Re: В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2225
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Берите пример с Канады. Мы сдаем экзамены на любом доступном автомобиле, будь то свой или соседа, не важно, инспектор только проверяет поворотники и фары перед сдачей. ;-)
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§ alex_60
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3877
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
инспектор только проверяет поворотники и фары перед сдачей


странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют.
по крайней мере раньше проверяли.
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* maxsaf
Re: В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2225
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют.

Меня лично инспектор просил нажать на тормоз, сам он при этом стоял сзади, и смотрел на фары. За руль он не садился, сами тормоза в действии не проверял.
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