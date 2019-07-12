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≡ Костанайского подростка, на которого упали футбольные ворота, отправят для дальнейшего лечения в столицу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайского подростка, на которого упали футбольные ворота, отправят для дальнейшего лечения в столицу
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 28 июня, когда случилось происшествие, 16-летний Намик Ширинов перенес уже пять операций. Он поступил в детскую областную больницу с разрывом печени, серьезными повреждениями других внутренних органов.
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* maxsaf
Re: Костанайского подростка, на которого упали футбольные...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2225
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Избил мож кто-то? Как такие ворота могут сами упасть?
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§ Vital
Костанайского подростка, на которого упали футбольные ворота, отправят для дальнейшего лечения в столицу
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7784
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.07.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не. Макс, доктор сразу бы увидел побои. У нас при любой травме врачи вызывают милицию. . На живот упала железяка. Я думаю и взрослый бы не остался бы без травмы.
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* maxsaf
Костанайского подростка, на которого упали футбольные ворота, отправят для дальнейшего лечения в столицу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2225
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну а если кто-то специально уронил? Само бы не упало, я думаю.
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§ Maksim Glushko
Костанайского подростка, на которого упали футбольные ворота, отправят для дальнейшего лечения в столицу
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 12.07.19 - 11:51
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