/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 16 из 16«1...141516
§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36205
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
Читать новость

§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6218
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разворошил осиное гнездо. :lol:
Мониторы только слюной не забрызгайте.
Мен ушол.
До новых волнующих встреч. :lol:
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2135
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Разворошил осиное гнездо.

Тролль детектед.
Профайл

§ elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3169
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вы конечно там все белые и пушистые, а мы тут орда аднако.

Ну зачем же так? Просто мы тут "питаемся" статьями "НГ" и их обсуждаем.
Не против если кто создаст новостную ветку "запада" или типа того.
Проблемы тоже есть, естеснно ;-) Как пример могу сеть магазоф Шлекер предложить.
Решили дети деньги слить, фирму в банкрот, ну а чё, папа старый им не до дел, бабла бы до конца жизни хватило бы. Реальные сроки получили. И с имуществом разборки ещё будут. непочатый край.
Просто в данной ветке неуместно полагаю. ;-)
Профайл

§ drakon
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16762
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
До новых волнующих встреч. :lol:

Опять ушёл, на 9 месяцев? Скучно без тебя - будет... :lol: :oops:
Профайл

§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6218
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.19 - 06:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Размечтался, скучать он будет. Не дождешься. Икоту и изжогу не обещаю, но нервишки потреплю.
Профайл

§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6218
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.19 - 06:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну зачем же так? Просто мы тут "питаемся" статьями "НГ" и их обсуждаем.

Вот, но обсуждения однобокие. Нету конструктивных предложений. Только и слышно, как у нас всё плохо, а за границей/в России тоже/ прямо рай :lol:
Це виглядає як у Дракоша на зображенні - а у хохлів гірше.
Профайл

§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6218
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.19 - 06:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Тролль детектед

Даже не разу, это вам так кажется господа бывшие сограждане. :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 16 из 16«1...141516
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 106
Пользователей: 0
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх