Привет Re: Казахстан назвали аутсайдером по качеству дорог #1





(Пользователи) Сообщений: 8

Регистрация: 22.02.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:26 Почему НГ не осветит качестве дорожной разметки в костанае? Все же видят что реально г...м наносят! Через сутки она выглядит так будто ей больше полугода. И что там Тарасов байки рассказывает про сложности климата? В Нур Султане, Екатеринбурге, Тюмени и т.д. климат не лучше. А разметка нормальная. Тут же явно видно списание средств.