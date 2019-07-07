Цитата: Обликоморале:

Вы конечно там все белые и пушистые, а мы тут орда аднако.

Ну зачем же так? Просто мы тут "питаемся" статьями "НГ" и их обсуждаем.

Не против если кто создаст новостную ветку "запада" или типа того.

Проблемы тоже есть, естеснно Как пример могу сеть магазоф Шлекер предложить.

Решили дети деньги слить, фирму в банкрот, ну а чё, папа старый им не до дел, бабла бы до конца жизни хватило бы. Реальные сроки получили. И с имуществом разборки ещё будут. непочатый край.

Просто в данной ветке неуместно полагаю.