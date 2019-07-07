Цитата: Victor Yang:

Я говорил. Я считаю что эти пять часов в неделю, которые будут заняты этими двумя предметами, лучше посвятить или родному языку, или английскому, или естественным предметам.

Дык если б только 5 часов в неделю. Вы забыли, как родители домашку дома с детьми делают? А сверстники, для которых этот язык родной, радуются детству.



PS: sorry



[Исправлено: maxsaf, 11.07.2019 - 22:00]