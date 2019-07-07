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≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36205
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3168
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Да чел тролит с улыбкой, 112-го не стало, ему скучно. :lol:
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Передёргиваешь

От вас научился, вот этого как раз многие и не замечают. От неудобных вопросов вообще уходят. Бью вас вашим же оружием. Так что не надо ляля, хальшики.))
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


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Сообщений: 2134
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А при чем тут Россия и митинги в Казахстане?

Да при том, что пишут здесь живущие или жившие в Казахстане. Которым не всё равно. Такой ответ устроит? Вот ты живёшь в России? Что так за нас переживаешь? Или скатываемся к "а у вас негров линчуют!"
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
до сильных перегибов доходит

Вот это ключевое. И случай не первый этот к сожалению. Так что не надо ляля про пригожинских.Факты на лицо.
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
112-го не стало, ему скучно.

Этого не стало уже давно. Там 211-й нарисовался. Но и этот канул в Лету. И слава Богу! Вот жеж где неадекват был! Как и Простынка с Хохлом...
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§ Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10318
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.07.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собрались у акимата пару тысяч как-то раз,
Говорят, что беспокоит очень сильно Автоваз!
:lol:
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§ elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3168
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
От вас научился,

Опять лукавишь!
С полной ответственностью заявляю, это лож и провокация. Такое не возможно! :lol: Цитата:
Обликоморале:
От неудобных вопросов вообще уходят

Если где то что то пропустил, нет времени постоянно все дискуссии отслеживать, каюсь. А если не прав, то или соглашусь, или промолчу.
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Которым не всё равно.

Было бы не все равно, тут остались бы. А за Россию, так у себя порядок наведите прежде чем нам указывать :lol:
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§ elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3168
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А за Россию, так у себя порядок наведите прежде чем нам указывать

И опять ляп. Сам тут указываешь... ;-)
А у людей обсуждение. Причём по теме, с ответвлениями правда. Но тут уж куда дискуссия заведёт. ;-)
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
. А за Россию, так у себя порядок наведите прежде чем нам указывать

Оооо! "Узнаю брата брата Колю!" Тебя, случайно, наш Оцифрованный перед своей кончиной на Форуме, не укусил?
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§ maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я говорил. Я считаю что эти пять часов в неделю, которые будут заняты этими двумя предметами, лучше посвятить или родному языку, или английскому, или естественным предметам.

Дык если б только 5 часов в неделю. Вы забыли, как родители домашку дома с детьми делают? А сверстники, для которых этот язык родной, радуются детству.

PS: sorry

[Исправлено: maxsaf, 11.07.2019 - 22:00]
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§ elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3168
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Опять слова Янга другим приписал?! :lol: ;-)
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§ maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Опять слова Янга другим приписал?!

Фиг знает, как так получилось, исправил :oops:
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче, я так понял, только уехавшим не всё равно. Оставшихся всё устраивает. Хотя и они сваливают потихоньку...
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: У налетели убежавшие, не нравится правда.
Значит я иду в правильном направление...особенно забавляет, когда меня к простыне с Мавриком приравнивают.
Цитата:
elektron:
Опять слова

Да это уже давно в порядке вещей на форуме.
Вы конечно там все белые и пушистые, а мы тут орда аднако.
:lol:
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