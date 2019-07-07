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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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* maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И да задача правительства создать условия для потерявших рабочие места, чем успешно и занимаются

То есть бывшие работники не окажутся на улице в прямом смысле слова?
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