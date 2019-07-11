/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 89 из 89«1...878889
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6205
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
подумайте

Да ап чём думать?
..хохлы и Калина не состыкуются :lol:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16755
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да ап чём думать?

А у "Старшего брата" - ещё хуже... :lol: :-o :oops:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16755
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас смотрел видеоролик,
как доблестная,героическая
Полиция Казахстана - задерживала
Камиллу Шоканову,вышедшую в Алмате,
на одиночный пикет, с плакатом.
Жесть... :-o
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16755
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девушка - инвалид. К.Шоканова.
У неё ДЦП. Вырвали из рук-плакат.
Поволокли в машину,силой усадили
её в "Мусоровозку"... :-o
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3871
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У тебя точно сдвиг на эту тему.
Смотришь с утра до вечера всякие басе.
Всякую хрень. тебе это надо.
А Исландию сьезди.
Полезней будет.

[Исправлено: alex_60, 11.07.2019 - 20:35]
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3871
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне как то даже жалко вас, отпрыгнувших.
Есть адекватные.конечно.
Но обсуждать канализацию, брусчатку,
Переходы каждый день, это уже на уровне болезни.
Пытаетесь себе доказать что то, и все не можете. Так бывает. Жжет червоточина.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 89 из 89«1...878889
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 176
Пользователей: 3
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх