alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1326





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3871

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:47 Мне как то даже жалко вас, отпрыгнувших.

Есть адекватные.конечно.

Но обсуждать канализацию, брусчатку,

Переходы каждый день, это уже на уровне болезни.

Пытаетесь себе доказать что то, и все не можете. Так бывает. Жжет червоточина.