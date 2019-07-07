Цитата: Ваш земляк:

А не оставшиеся это делали? Которые потом во власть пошли?

Все это делали.

Цитата: Ваш земляк:

Рассказать тебе, как привозили сдавать в металлолом порезанные новые сеялки, культиваторы, бороны, плуги?И причём не приезжие, а коренные жители, так сказать. Как дома разбирали, чтобы было чем топить, как разбирали водоводы, как ради цветмета двигатели разбирали. Или знать об этом не хочешь?

Не надо. Я это знаю.

Цитата: Ваш земляк:

И хотелось бы всё-таки услышать - по какой такой причине ты собираешься сваливать из Казахстана?

Ребёнку скоро в школу идти, а эксперименты местные меня не устраивают. Плюс дополнительные предметы, не особо нужные - каз.язык и каз.литература. И после школы, чтобы в нормальный вуз поступить, нужно будет на репетитора много сил тратить - незачем это.