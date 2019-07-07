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≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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* maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вот ,он звериный оскал капитализма

Их не уволят, а переведут в разряд самозанятых, что в принципе, как мы уже поняли, вполне себе приемлемо :lol:
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§ Butch
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.07.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: Повеселили! Не иначе,Butch, Вы меня принимаете за советника-консультанта при Правительстве РК.
Отнюдь! Скорее я полагал что проникая вглубь проблемы на уровень научных изысканий в области формирования экономически продуктивных взаимоотношений Вы имеете некоторые выводы о возможности решения проблемы безработных. Не более того.
Сомневаюсь что какие-либо специальные знания в любой области стоит настолько сегрегировать. В конце концов, по моему мнению, тот же советник-консультант должен обладать ими ещё до того как собственно стал советником. А иначе получим текущую ситуацию а-ля "сейчас назначим а там в процессе может быть научится".
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


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Сообщений: 6205
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
о Шведской модели

Денис Лисов с женой и тремя дочерьми жил в Швеции. В 2017 жена оказалась в больнице с тяжелым заболеванием, отца признали плохо исполняющим свои обязанности. Власти Швеции отобрали у Лисова детей и отдали в приемную семью мусульман /ливанцев/
всем желающим переехать туда информация к размышлению.
Детей он все таки своих выкрал и сбежал в Польшу. Польский суд решил пока не выдавать Дениса с дочерьми Швеции, но и в Россию не выпускают.
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6205
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
у нас же есть у кого спросить

Они работают в этом банке? :-o
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


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Сообщений: 2127
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ты не знаешь как приватизация происходила? Между работниками, в соответствии со стажем на предприятии, распределялись доли

А что же ты заднюю включил?!Будь добр отвечать за свои слова! И особенно про распродавших и уехавших!
ПыСы. Иногда лучше жевать...
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2127
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ещё в темуhttps://lenta.ru/articles/2019/06/25/asian_resist/
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§ Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11688
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.07.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А что же ты заднюю включил?!Будь добр отвечать за свои слова! И особенно про распродавших и уехавших!

Где же задняя-то? Приватизировали-перекупили-продали и уехали.
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2127
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Приватизировали-перекупили-продали и уехали.

А не оставшиеся это делали? Которые потом во власть пошли? Рассказать тебе, как привозили сдавать в металлолом порезанные новые сеялки, культиваторы, бороны, плуги?И причём не приезжие, а коренные жители, так сказать. Как дома разбирали, чтобы было чем топить, как разбирали водоводы, как ради цветмета двигатели разбирали. Или знать об этом не хочешь?
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2127
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И хотелось бы всё-таки услышать - по какой такой причине ты собираешься сваливать из Казахстана?
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§ Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11688
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.07.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А не оставшиеся это делали? Которые потом во власть пошли?

Все это делали.
Цитата:
Ваш земляк:
Рассказать тебе, как привозили сдавать в металлолом порезанные новые сеялки, культиваторы, бороны, плуги?И причём не приезжие, а коренные жители, так сказать. Как дома разбирали, чтобы было чем топить, как разбирали водоводы, как ради цветмета двигатели разбирали. Или знать об этом не хочешь?

Не надо. Я это знаю.
Цитата:
Ваш земляк:
И хотелось бы всё-таки услышать - по какой такой причине ты собираешься сваливать из Казахстана?

Ребёнку скоро в школу идти, а эксперименты местные меня не устраивают. Плюс дополнительные предметы, не особо нужные - каз.язык и каз.литература. И после школы, чтобы в нормальный вуз поступить, нужно будет на репетитора много сил тратить - незачем это.
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2127
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ребёнку скоро в школу идти, а эксперименты местные меня не устраивают.

А разве не Власть всё это продвигает? Почему же ты не выступаешь против? Я не говорю, что надо, как Оцифрованный, выходить одиноко к бюсту Тарана, и потом вопить при любом удобном случае о своей "оппозиционности". Но зачем защищать её? Ту, которая ущемляет твои же права?!Цитата:
Victor Yang:
Не надо. Я это знаю.

Но при всём своём знании обвиняешь почему-то других. Или боязно?Цитата:
Victor Yang:
И после школы, чтобы в нормальный вуз поступить, нужно будет на репетитора много сил тратить - незачем это.

Поверь мне - и в России такая же беда. Да ещё объявили о снижении количества бюджетных мест.
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* elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3160
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Например, как ваш Deutsche Bank, решивший уволить 18000 сотрудников. Митинги по этому поводу в Дойчланде будут?
А причём тут дойче банк? Это не правительство.😊 Цитата:
Обликоморале: Реорганизуются, по ходу цифра и интеллектуальный разум придут на смену им.
Какая реорганизация? проворовались ;-) Прессу читать нужно. Цитата:
Обликоморале: Они работают в этом банке?
А ты больше возможным слухам от работников или прессе доверяешь? :lol: ;-) :-P
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* elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3160
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Например, как ваш Deutsche Bank, решивший уволить 18000 сотрудников. Митинги по этому поводу в Дойчланде будут?

И да задача правительства создать условия для потерявших рабочие места, чем успешно и занимаются :-P
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§ alex_60
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3871
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ребёнку скоро в школу идти


Конечно сложно понять друг друга, когда у одних дети только собираются в школу, а у других внуки школу уже заканчивают.
Поэтому иногда возникает недопонимание.
Люди с совершенно разным жизненным опытом, из разных поколений.
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§ alex_60
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3871
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А причём тут дойче банк? Это не правительство


Крупнейший акционер Deutsche Bank китайский конгломерат HNA Group
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