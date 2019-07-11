Цитата: Yorik:

Нигде нет 100 тнг., тем более выше. Везде дотируют? Слабо верится. Мутные какие-то наши перевозчики...



Да всё у них нормально, ноют только.



В других городах не только проезд дешевле, чем у нас, у них еще и кондукторы есть (которым надо зарплату платить!), а наши на этом экономят. И вот тут вопрос: как владелец проверяет водителя? Даже кондуктора-кассира нет? Почему он уверен, что они половину выручки себе в карман не кладут? Заинтересованы в валидаторах все: пассажирам быстрая оплата и нет необходимости носить с собой мелочь, не нужно стоять в очереди на выход, акимату, владельцу - прозрачность. Странно/подозрительно, что как раз-таки владельцы против.



Придумывают причины, какие-то цены космические называют в 60 миллионов. Вы не пионеры, нет там таких цен, уже весь мир этим пользуется, просто закупите готовое.



"Нерентабельные маршруты" - наверное имеют в виду, что там рентабельность ниже 30%. "Маршруты протяженные" - ну ребята, вы наверное хотите чтобы вам просто так дали денег, а вы даже с базы не выезжали. Как сами и сказали, 21й автобус за 10 кругов съедает 50 литров солярки на 10000 тенге. Тогда допустим, 113й съест на 1500 тенге в одну сторону (в реальности наверняка гораздо меньше). Т.е. нужно привезти 19 человек по 80 тенге, чтобы оправдать топливо. А автобусы дачные идут переполненные. Там и до 100 человек может ехать...



Никто не хочет лишний раз ездить на автобусах, потому что летом жара и давка, зимой - замерзнешь, пока его дождешься. Кондиционеры так вообще в наших автобусах - роскошь. Не имеют права, но стоят на промежуточных остановках и людей собирают. 3ка бывало как насобирает, что на Наримановке выйти люди не могут. Если хотите поднять цену, то и сервис поднимайте, за такие перевозки платить 100 тенге - это грех.



Так что правильно акимат делает, что требует валидаторов и электронной оплаты.



[Исправлено: Тот самый, 11.07.2019 - 16:55]