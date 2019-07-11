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§ NG.kz
Чудеса на автобусных виражах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отношения автобусников и власти вновь в стадии обострения. Первые с уверенностью пилотов «Формулы-1» давят на газ в своих попытках выбить из бюджета дотации за убытки, которые они терпят несколько последних лет. Чиновники оборотов не сбавляют и призывают сначала внедрить электронную систему оплаты проезда, чтобы оценить реальный размер трат, а потом выставлять требования. Перевозчики в ответ сигналят еще громче: установка валидаторов, кроме новых убытков, ничего не даст. Проигравшие в этой гонке - только пассажиры, которые вообще не знают, когда, сколько и каким образом им придется платить.
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§ Тот самый
Чудеса на автобусных виражах
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Нигде нет 100 тнг., тем более выше. Везде дотируют? Слабо верится. Мутные какие-то наши перевозчики...


Да всё у них нормально, ноют только.

В других городах не только проезд дешевле, чем у нас, у них еще и кондукторы есть (которым надо зарплату платить!), а наши на этом экономят. И вот тут вопрос: как владелец проверяет водителя? Даже кондуктора-кассира нет? Почему он уверен, что они половину выручки себе в карман не кладут? Заинтересованы в валидаторах все: пассажирам быстрая оплата и нет необходимости носить с собой мелочь, не нужно стоять в очереди на выход, акимату, владельцу - прозрачность. Странно/подозрительно, что как раз-таки владельцы против.

Придумывают причины, какие-то цены космические называют в 60 миллионов. Вы не пионеры, нет там таких цен, уже весь мир этим пользуется, просто закупите готовое.

"Нерентабельные маршруты" - наверное имеют в виду, что там рентабельность ниже 30%. "Маршруты протяженные" - ну ребята, вы наверное хотите чтобы вам просто так дали денег, а вы даже с базы не выезжали. Как сами и сказали, 21й автобус за 10 кругов съедает 50 литров солярки на 10000 тенге. Тогда допустим, 113й съест на 1500 тенге в одну сторону (в реальности наверняка гораздо меньше). Т.е. нужно привезти 19 человек по 80 тенге, чтобы оправдать топливо. А автобусы дачные идут переполненные. Там и до 100 человек может ехать...

Никто не хочет лишний раз ездить на автобусах, потому что летом жара и давка, зимой - замерзнешь, пока его дождешься. Кондиционеры так вообще в наших автобусах - роскошь. Не имеют права, но стоят на промежуточных остановках и людей собирают. 3ка бывало как насобирает, что на Наримановке выйти люди не могут. Если хотите поднять цену, то и сервис поднимайте, за такие перевозки платить 100 тенге - это грех.

Так что правильно акимат делает, что требует валидаторов и электронной оплаты.

[Исправлено: Тот самый, 11.07.2019 - 16:55]
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§ Елена Элерт
Re: Чудеса на автобусных виражах
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 11.07.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
зла не хватает,уже поубивав бы гадов!На народ вообще даже не смотрят,внаглую тупо пилят.


тут Гриня по моему перенервничал))) вся суть статьи и возникшей проблемы к тому и сводиться чтобы не допустить распила,администрация стоит на своем, перевозчики на своем главное в этой ситуации, палку не перегнуть, а то страдать как всегда будут пассажиры
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§ Ваш земляк
Re: Чудеса на автобусных виражах
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2127
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
И вот тут вопрос: как владелец проверяет водителя? Даже кондуктора-кассира нет? Почему он уверен, что они половину выручки себе в карман не кладут?

Работал один мой хороший знакомый в TTS-е. На 25-ом маршруте, ещё в начале 2000-ых. Так он говорил, что у них есть план по выручке. План он собирал за половину кругов, остальное шло ему в зарплату. Уж не знаю, поменялось ли что-нибудь с тех пор. Опять же, надо у брата поинтересоваться.
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§ Гога
Чудеса на автобусных виражах
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.07.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Vital
- Ну и зачем им тогда убыточные перевозки , если они*нормальный комерц*?? А раз до сих пор держатся - значит не все так плохо . Простая логика .Ничего личного .
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§ Гога
Re: Чудеса на автобусных виражах
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.07.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ваш земляк
- Ничего с тех пор не изменилось , схема прежняя .
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