maxsaf Re: На девятом месяце со дня смерти #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2211

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:16 С какой скоростью нужно было двигаться на тракторе, чтобы опрокинуть грузовик, да еще так, чтобы он потом оказался на значительном удалении? Да еще при движении задом. С завязаными глазами? Тело по инерции должно продолжить движение в сторону спинки кресла. Какой должна быть спинка, чтобы отбросить взрослого человека обратно на руль, да так сильно, что ребра сломались?