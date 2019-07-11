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§ NG.kz
Казахстан назвали аутсайдером по качеству дорог
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36203
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан занимает 106-е место из 140 по качеству автомобильных дорог, в значительной степени из-за коррупции. Об этом заявил заместитель главы Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.
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§ Привет
Re: Казахстан назвали аутсайдером по качеству дорог
Привет


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Сообщений: 8
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 11.07.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему НГ не осветит качестве дорожной разметки в костанае? Все же видят что реально г...м наносят! Через сутки она выглядит так будто ей больше полугода. И что там Тарасов байки рассказывает про сложности климата? В Нур Султане, Екатеринбурге, Тюмени и т.д. климат не лучше. А разметка нормальная. Тут же явно видно списание средств.
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§ Yorik
Re: Казахстан назвали аутсайдером по качеству дорог
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.07.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показательно конечно, в этом вся наша антикоррупционная политика.
Дороги плохие - аутсайдеры в мировом рейтинге - причина в коррупции - что будем делать? - а давайте создадим еще один "проектный офис" (сто восемьдесят первый)... :-(
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§ Тот самый
Казахстан назвали аутсайдером по качеству дорог
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пустите иностранцев на рынок - будет конкуренция и местные работать научаться. Сейчас даже цену на ремонт улицы определить невозможно, сказали 1 миллиард и выйграли тендер. А вдруг кто-то сможет за 900 миллионов и качественнее при этом. Нужен рынок.

И гарантия должна быть на дороги и должна работать. Сделал некачественно - переделывай.

[Исправлено: Тот самый, 11.07.2019 - 17:07]
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§ maxsaf
Казахстан назвали аутсайдером по качеству дорог
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2211
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Пустите иностранцев на рынок - будет конкуренция

Нельзя, они проказничать начинают, антенны от раций в рот пихать и прочее. :lol:
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