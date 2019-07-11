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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:56 85 лет назад, 14 апреля 1934 года, Правительство СССР учредило звание Героя Советского Союза. Звания высшей степени отличия СССР удостаивались за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также в мирное время.

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