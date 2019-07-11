Цитата: Караганду, где не стали обязывать устанавливать в автобусах валидаторы, а прозрачность работы инспектируют гораздо проще. Там отслеживают километраж с помощью системы GPS-навигации. Согласно километражу, оценивают затраты на ГСМ и компенсируют водителям 50% от стоимости солярки

Это шутка такая? Не знаю, кто и чем думает в Караганде, это и неважно - но где в такой схеме пассажиры, точнее их количество и соответственно поступление средств от них? Речь же идет именно о том, чтобы высчитать убытки, если они есть.

Да и вообще - странно который год читать/слышать про убытки перевозчиков, при этом никто из них не закрылся, не отказался от маршрутов...