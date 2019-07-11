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§ NG.kz
За подвиги на войне и в мирное время
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36201
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
85 лет назад, 14 апреля 1934 года, Правительство СССР учредило звание Героя Советского Союза. Звания высшей степени отличия СССР удостаивались за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также в мирное время.
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§ Гога
Re: За подвиги на войне и в мирное время
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 992
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.07.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Всего, с 1961 по 1991 год, за 30 лет существования звания, оно было присвоено 70 космонавтам — 68 мужчинам и 2 женщинам
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§ Гога
За подвиги на войне и в мирное время
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 992
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.07.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Гога, 11.07.2019 - 12:10]
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§ Гога
За подвиги на войне и в мирное время
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 992
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.07.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
За подвиги на войне и в мирное время
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 992
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.07.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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