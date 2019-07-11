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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36201

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:03 В последние годы финансирование жилищного строительства увеличилось настолько, что за считанные годы в Костанае выросло несколько новых микрорайонов. Так государство ответило на стремление сельчан уйти от унылости деревенской жизни к коммунальной комфортности города. Это естественно. Неестественно другое. В регионе были села, где условия жизни не очень отличались от городских, но и там дело дошло до разрухи.

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