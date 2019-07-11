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§ NG.kz
"Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36201
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первые минуты игры показали, что хозяева несмотря на свой статус заведомого аутсайдера отсиживаться в обороне не собирались, они пытались идти вперед и не опускаться в защиту.
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§ alex_60
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3866
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///(Седин 60),//

Федин. вышел на замену.
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§ Rexyn
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европе
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 147
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.07.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Федин. вышел на замену.

спасибо, исправили
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§ директор пляжа
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европе
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.07.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в Лиге ЕвропЕ

в Лиге Европы - заголовок..
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§ Rexyn
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 147
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.07.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
в Лиге Европы - заголовок..

и это поправили, спасибо.
Утро исправлений...
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§ Хозяин
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 11.07.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"которые усилили нападение, где все равно было все далеко от опасного" далеко от чего?
"за всю игру нанес один в створ ворот соперника" нанёс что?
Более корявого и безобразного слога я ещё не встречал - кровь из глаз((
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§ Гога
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 992
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.07.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не перепечатывайте чужие статьи с других сайтов !! А если уж делаете - то редактируйте ! Прав Код:
Хозяин
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§ Vital
"Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7782
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.07.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вот вам тогда из первых рук))) не где не печаталось! Наши маленькие футболисты гоняли 6 июля в Екатеринбург на местнечковый чемпионат. Где бились около 10 местных российских команд. и только ОДНА наша костанайская.(ну поездка за счёт родителей Конеш))) РФ обманули наших и выставили ребят постарше на год. Наши продули, но опыт бесценен. :lol:
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§ Vital
"Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7782
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.07.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Я наблюдал. Как наши малыши без поддержки бились. Ох как трудно им было. Вокруг все чужые. И кричат поддерживают не наших. Но это только должно закалять ребят :-)

[Исправлено: Vital, 11.07.2019 - 14:02]
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