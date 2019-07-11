Хозяин Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 70

Регистрация: 28.03.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:02 "которые усилили нападение, где все равно было все далеко от опасного" далеко от чего?

"за всю игру нанес один в створ ворот соперника" нанёс что?

Более корявого и безобразного слога я ещё не встречал - кровь из глаз((