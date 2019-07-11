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§ NG.kz
Чудеса на автобусных виражах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36196
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отношения автобусников и власти вновь в стадии обострения. Первые с уверенностью пилотов «Формулы-1» давят на газ в своих попытках выбить из бюджета дотации за убытки, которые они терпят несколько последних лет. Чиновники оборотов не сбавляют и призывают сначала внедрить электронную систему оплаты проезда, чтобы оценить реальный размер трат, а потом выставлять требования. Перевозчики в ответ сигналят еще громче: установка валидаторов, кроме новых убытков, ничего не даст. Проигравшие в этой гонке - только пассажиры, которые вообще не знают, когда, сколько и каким образом им придется платить.
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* yudjin
Re: Чудеса на автобусных виражах
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5978
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.07.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Четыре городских маршрута слегка изменили схему движения

В схемах движения маршрутов №2 и № 7 мне кажется ошибки.
№2. ул.Алтынсарина и Баймагамбетова надо поменять местами.
№7. Новый маршрут (пунктиром) не может быть по Аль-Фараби от Алтынсарина - она не ездовая и выхода на Бородина с Аль-фараби нет. Наверное имелось ввиду Тарана?
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§ arman_kst
Чудеса на автобусных виражах
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Онай внедрите и все. Работает нормально. Акимат пусть создает компанию, в ней и будут собирать деньги за проезд (электронно) и перечислять доход перевозчикам.

[Исправлено: arman_kst, 11.07.2019 - 10:45]
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* Butch
Re: Чудеса на автобусных виражах
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.07.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эк загнули! так таки 8-9 улиц за 200 миллионов? Сильно смахивает на "10 шапок из одной шкурки" :-) Этакий кивок к общественности мол "зрите отчОго тротуар с дыркою? всё супостату с овтобусом наперевес отдано" :-)
На самом деле не в достаточной мере понял из статьи мысль о продлении действия договора в условиях несостоявшегося тендера. Имелось ли ввиду что ЖКХ может в одностороннем порядке продлить срок действия существующего договора без согласия на то второй стороны, принудив тем самым её к исполнению положений договора?
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* Yorik
Re: Чудеса на автобусных виражах
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.07.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Караганду, где не стали обязывать устанавливать в автобусах валидаторы, а прозрачность работы инспектируют гораздо проще. Там отслеживают километраж с помощью системы GPS-навигации. Согласно километражу, оценивают затраты на ГСМ и компенсируют водителям 50% от стоимости солярки

Это шутка такая? Не знаю, кто и чем думает в Караганде, это и неважно - но где в такой схеме пассажиры, точнее их количество и соответственно поступление средств от них? Речь же идет именно о том, чтобы высчитать убытки, если они есть.
Да и вообще - странно который год читать/слышать про убытки перевозчиков, при этом никто из них не закрылся, не отказался от маршрутов...
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* Гриня
Re: Чудеса на автобусных виражах
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 11.07.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Онай внедрите и все.

Который в Алматы работает?Там народ давно к нему привык и нормально функцинирует.Зачем разрабатывать новое,если есть готовое,функционирующее решение?Разработчики могут его продать за вполне приемлемую плату,может в тойже программе добавить просто выбор региона,массовый выпуск карт там тоже налажен.
Просто дело в том что перевозчики хотят как в Караганде,чтоб им тупо покрывали половину затрат на горючку по GPS.В таком случае даже при минимальном потоке людей,они будут в плюсе.Очередной способ растаскивания частниками бюджета.
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§ Ваш земляк
Чудеса на автобусных виражах
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2121
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
Который в Алматы работает?Там народ давно к нему привык и нормально функцинирует.Зачем разрабатывать новое,если есть готовое,функционирующее решение?Разработчики могут его продать за вполне приемлемую плату

Вот ты интересный! А как же баблосики попилить, изобрести велосипед?! Все кушать хотят! Тут даже приставки для цифрового ТВ втридорога покупают!
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* Гриня
Re: Чудеса на автобусных виражах
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 11.07.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В алматы практически каждый маршрут протяженностью как наши самые длинные,а проезд картой 80 тенге,и живут как-то.Даже автобусы там значительно новее наших.Хотя там и дороги получше и поток людей побольше.
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* Гриня
Re: Чудеса на автобусных виражах
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 11.07.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот на этих Цитата:
Ваш земляк:
баблосики попилить, изобрести велосипед
зла не хватает,уже поубивав бы гадов!На народ вообще даже не смотрят,внаглую тупо пилят.
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