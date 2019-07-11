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§ NG.kz
Наследство, которое не радует
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36196
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние годы финансирование жилищного строительства увеличилось настолько, что за считанные годы в Костанае выросло несколько новых микрорайонов. Так государство ответило на стремление сельчан уйти от унылости деревенской жизни к коммунальной комфортности города. Это естественно. Неестественно другое. В регионе были села, где условия жизни не очень отличались от городских, но и там дело дошло до разрухи.
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* Yorik
Re: Наследство, которое не радует
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.07.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бэшными кирпичами

"бэушными"?
Цитата:
это и есть работодатель тот самый «приезжей бригады»

"...той самой..."?
Цитата:
несколько лет работа в ней

"...работала..."?
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§ Ваш земляк
Re: Наследство, которое не радует
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2121
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.07.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
несколько лет работа в ней "...работала..."?

Ну что ты, в самом деле! Тут же, как в том анекдоте:" девочка, торопится, нервничает, делает ошибки, матерится!"
Профайл
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