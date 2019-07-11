/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жительнице Арыси передали деньги от читательницы "НГ"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Жительнице Арыси передали деньги от читательницы "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36196
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"НГ" не объявляла сбор денег в помощь пострадавшим жителям Арыси, однако читатели проявили инициативу. Понимаю свою ответственность, мы постарались передать собранные средства максимально адресно, использовав профессиональные связи.
Читать новость

§ unrepeatable
Re: Жительнице Арыси передали деньги от читательницы...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 11.07.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы, что помогают пострадавшим в Арысе! Где те кто постоянно пишет ересь про власть, вы хоть копейку отправили?? Прежде чем писать гадости про акимат и чиновников. Начните с себя!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Yorik

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 4
Всего: 178

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх