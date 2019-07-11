/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На девятом месяце со дня смерти		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
На девятом месяце со дня смерти
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36196
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.19 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В октябре прошлого года механизатора Дмитрия Свинарева обнаружили рядом с К-700А на хоздворе крестьянского хозяйства Гучигова. Когда тракториста увидели сторожа, он был еще жив, но хрипел и вскоре врач вызванной скорой констатировал смерть. Что произошло с мужчиной, никто не видел, очевидцев нет. Но инспекция труда провела расследование несчастного случая и установила степень вины работодателя - 70%. Глава КХ считает итоговый акт специального расследования незаконным.
Читать статью

§ maxsaf
Re: На девятом месяце со дня смерти
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С какой скоростью нужно было двигаться на тракторе, чтобы опрокинуть грузовик, да еще так, чтобы он потом оказался на значительном удалении? Да еще при движении задом. С завязаными глазами? Тело по инерции должно продолжить движение в сторону спинки кресла. Какой должна быть спинка, чтобы отбросить взрослого человека обратно на руль, да так сильно, что ребра сломались? :-o
Профайл

* Yorik
Re: На девятом месяце со дня смерти
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.07.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как-то непонятно, при чем тут рубрика "Наш бизнес". Это скорее в рубрику "Криминал"...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Yorik

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 175
Пользователей: 4
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх