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§ NG.kz
Чудеса на автобусных виражах
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36194
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отношения автобусников и власти вновь в стадии обострения. Первые с уверенностью пилотов «Формулы-1» давят на газ в своих попытках выбить из бюджета дотации за убытки, которые они терпят несколько последних лет. Чиновники оборотов не сбавляют и призывают сначала внедрить электронную систему оплаты проезда, чтобы оценить реальный размер трат, а потом выставлять требования. Перевозчики в ответ сигналят еще громче: установка валидаторов, кроме новых убытков, ничего не даст. Проигравшие в этой гонке - только пассажиры, которые вообще не знают, когда, сколько и каким образом им придется платить.
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§ yudjin
Re: Чудеса на автобусных виражах
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5978
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.07.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Четыре городских маршрута слегка изменили схему движения

В схемах движения маршрутов №2 и № 7 мне кажется ошибки.
№2. ул.Алтынсарина и Баймагамбетова надо поменять местами.
№7. Новый маршрут (пунктиром) не может быть по Аль-Фараби от Алтынсарина - она не ездовая и выхода на Бородина с Аль-фараби нет. Наверное имелось ввиду Тарана?
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§ arman_kst
Чудеса на автобусных виражах
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Онай внедрите и все. Работает нормально. Акимат пусть создает компанию, в ней и будут собирать деньги за проезд (электронно) и перечислять доход перевозчикам.

[Исправлено: arman_kst, 11.07.2019 - 10:45]
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