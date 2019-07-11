NG.kz Чудеса на автобусных виражах



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:41 Отношения автобусников и власти вновь в стадии обострения. Первые с уверенностью пилотов «Формулы-1» давят на газ в своих попытках выбить из бюджета дотации за убытки, которые они терпят несколько последних лет. Чиновники оборотов не сбавляют и призывают сначала внедрить электронную систему оплаты проезда, чтобы оценить реальный размер трат, а потом выставлять требования. Перевозчики в ответ сигналят еще громче: установка валидаторов, кроме новых убытков, ничего не даст. Проигравшие в этой гонке - только пассажиры, которые вообще не знают, когда, сколько и каким образом им придется платить.

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