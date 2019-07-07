Цитата: таноми52: Повеселили! Не иначе,Butch, Вы меня принимаете за советника-консультанта при Правительстве РК. Отнюдь! Скорее я полагал что проникая вглубь проблемы на уровень научных изысканий в области формирования экономически продуктивных взаимоотношений Вы имеете некоторые выводы о возможности решения проблемы безработных. Не более того.

Сомневаюсь что какие-либо специальные знания в любой области стоит настолько сегрегировать. В конце концов, по моему мнению, тот же советник-консультант должен обладать ими ещё до того как собственно стал советником. А иначе получим текущую ситуацию а-ля "сейчас назначим а там в процессе может быть научится".