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§ NG.kz
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36194
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Казахстана уезжают преимущественно городские жители трудоспособного возраста. За три месяца из Казахстана выехали 8 тысяч человек, а приехали - лишь чуть более 3 тысяч.
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§ Vital
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7779
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кайрат. Много вещей не бери с собой Там они дешевле. Хату лучше щас продать. ;-)
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Кайрат. Много вещей не бери с собой Там они дешевле. Хату лучше щас продать.


Выше-же отметил, что никуда не собираюсь, не хочу быть гастарбайтером. Ты-же парень простой, хоть знаешь где Иннополис Университет находится, подумал наверное, что название иностранное и в дальнем зарубежье, так в РФ Республика Татарстан, вообще рядом.
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§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3866
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
не проходили ОВИР и в официальную статистику по убывшим не попали.


у меня друг по работе, когда уезжал в Канаду жить в свое время,
как-то хитро через Варшаву улетал.
он выезжал в Польшу как турист.как будто.
а оттуда уже в Канаду.с канадской визой.
да еще с собакой.
потом приезжал пару раз,в Украину,В Казахстан, все боялся как бы его за одно место не взяли.
выезда его как бы не было по сути.
не помню даже, с каким паспортом он сюда приезжал.
с казахским вроде бы.
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§ maxsaf
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
потом приезжал пару раз,в Украину,В Казахстан, все боялся как бы его за одно место не взяли. выезда его как бы не было по сути. не помню даже, с каким паспортом он сюда приезжал. с казахским вроде бы.

Да каждый второй так катается - никаких проблем вообще.
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