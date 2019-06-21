alex_60 За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек #92





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3866

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:06 Цитата: maxsaf:

не проходили ОВИР и в официальную статистику по убывшим не попали.



у меня друг по работе, когда уезжал в Канаду жить в свое время,

как-то хитро через Варшаву улетал.

он выезжал в Польшу как турист.как будто.

а оттуда уже в Канаду.с канадской визой.

да еще с собакой.

потом приезжал пару раз,в Украину,В Казахстан, все боялся как бы его за одно место не взяли.

выезда его как бы не было по сути.

не помню даже, с каким паспортом он сюда приезжал.

с казахским вроде бы.