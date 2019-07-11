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§ NG.kz
"Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36194
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первые минуты игры показали, что хозяева несмотря на свой статус заведомого аутсайдера отсиживаться в обороне не собирались, они пытались идти вперед и не опускаться в защиту.
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§ alex_60
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3866
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///(Седин 60),//

Федин. вышел на замену.
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* Rexyn
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европе
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 147
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.07.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Федин. вышел на замену.

спасибо, исправили
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§ директор пляжа
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европе
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.07.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в Лиге ЕвропЕ

в Лиге Европы - заголовок..
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* Rexyn
Re: "Тобол" стартовал с ничьей в Лиге Европы
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 147
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.07.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
в Лиге Европы - заголовок..

и это поправили, спасибо.
Утро исправлений...
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