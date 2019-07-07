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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36194
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вот ,он звериный оскал капитализма

Их не уволят, а переведут в разряд самозанятых, что в принципе, как мы уже поняли, вполне себе приемлемо :lol:
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* Butch
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.07.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: Повеселили! Не иначе,Butch, Вы меня принимаете за советника-консультанта при Правительстве РК.
Отнюдь! Скорее я полагал что проникая вглубь проблемы на уровень научных изысканий в области формирования экономически продуктивных взаимоотношений Вы имеете некоторые выводы о возможности решения проблемы безработных. Не более того.
Сомневаюсь что какие-либо специальные знания в любой области стоит настолько сегрегировать. В конце концов, по моему мнению, тот же советник-консультант должен обладать ими ещё до того как собственно стал советником. А иначе получим текущую ситуацию а-ля "сейчас назначим а там в процессе может быть научится".
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