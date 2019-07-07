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≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36191
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6616
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.07.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Никого я не защищаю. Я говорю что проще и быстрее самому свою жизнь устроить, чем митинговать и ничего не делать.

Тут согласен каждый сам кузнец своего счастья.
А как же быть с тем,что зависит не от меня ,а от властей?
Например асфальтирование дорог, прекратить бесполезные и никому не нежные переименования,ущемление русского языка?
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2116
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Возможно, если была бы уверенность какая-то - не похерили бы ни КЖБИ, ни КСК, ни хим. завод. А так получилось - приватизировали, распродали и уехали.

А вот с этого места поподробнее - кто это там приватизировал, распродавал и уезжал?! Если можно пофамильно. Мне вот рассказывали, что Химзавод хотели выкупить россияне. Но власти суверенного Казахстана предпочли распилить завод, каких всего два в Союзе было,на металлолом и вывезти всё в Китай. Про Дизельный ты тоже ничего не знаешь? Только благодаря инвестициям из России этот завод не развалился окончательно! Про КСК тоже хотелось бы разобраться, кто там что разваливал. Как и за КЖБИ.И, конечно же, совхозы развалили, судя по твоим словам, уехавшие немцы, русские и т.д.
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2116
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот и приходится сейчас с нуля делать, а рынок уже заполнен и вклиниться тяжело - на это нужно время и немало.

А когда это всё разваливали, ни у кого не возникла мысль - как дальше жить?!Как строить, где работать? Или все думали, что каждый заведёт себе отару овец, табун лошадей, стадо коров и хватит для жизни?!Ты вспомни, что в Аркалыке творилось в начале 2000-х. Когда в подъезде пятиэтажки по 2-3 семьи жило. Что потом вех оставшихся переселили в один микрорайон. Или это тоже люди виноваты, что остались без работы, без средств к существованию? Рассказать тебе историю, как женщина,всю жизнь проработавшая на КЖБИ, которую я знал с пелёнок, умерла на помойке, потому что её выселили из квартиры за долги?
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§ elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3158
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и подытожу словами Азамата:

Цитата:
Азамат Лисов:
Создайте условия народ сам закроет свои кредиты

:lol:
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§ таноми52
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.07.19 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
что по Вашему мнению должны сделать органы государственного управления для того чтобы решить эту проблему. По возможности приведите конкретные необходимые действия.



Как говорил один юмористический герой:"Вопрос, конечно, интересный!"

Повеселили! Не иначе,Butch, Вы меня принимаете за советника-консультанта при Правительстве РК. :-)
Или это подковырка?
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 05:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Создайте условия

Например, как ваш Deutsche Bank, решивший уволить 18000 сотрудников. Митинги по этому поводу в Дойчланде будут?
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 05:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Тьфу, тьфу, тьфу!

Уважаемый, то ты раньше изменениями происходящими в первопрестольной восторгался, то вот Сергей Семеныч уже не по нраву.КАГТАГ? :lol:
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 05:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Будущий цвет нации очень хочет его идеями жить.

Тут мне кажется(перекрестился)была открытая реклама партии Явлинского. А не подскажите, у нас городе её филиалы есть? :lol:
Охота глаза раскрыть на позитивный прогрессивный мир и стать чуточку лучше.
Аминь. :lol:
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* maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 06:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Deutsche Bank, решивший уволить 18000 сотрудников

Я предполагаю, там какие-то компенсации положены по такому случаю. Надо у форумчан из германии спросить. У нас точно есть, знаю нескольких человек, которые пол года где-то получали деньги после потери работы. Вполне достаточно на время поиска новой. Компания закрыла производство в одном поселке и переехала поближе к крупному городу с развитой инфраструктурой. Большинство сотрудников отказались переезжать - получали компенсацию.
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.19 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я предполагаю, там какие-то компенсации положены по такому случаю.

Ну не знаю, увольняют вроде как раз по тому, что по з\п не выгребают. Реорганизуются, по ходу цифра и интеллектуальный разум придут на смену им. А если работу по профилю не нашел, как дальше?
И да, монету Libra ещё майнить не начал? ФРС СШП вроде признало её. :lol:
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* maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 07:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
увольняют вроде как раз по тому, что по з\п не выгребают

Давайте не будем гадать, у нас же есть у кого спросить, из первых рук так сказать. Коллеги из Германии, не могли бы вы прокомментировать вопрос насчет ситуации с сотрудниками этого банка, и в общем, что происходит после потери работы? ))
Цитата:
Обликоморале:
Libra ещё майнить не начал?

Я как то больше курочками, кроликами занимаюсь, огородом :oops: :lol:
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* maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Реорганизуются, по ходу цифра и интеллектуальный разум придут на смену им

В этом я не вижу ничего плохого, человеку всегда будет чем заняться.
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§ Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11686
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.07.19 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
вот с этого места поподробнее - кто это там приватизировал, распродавал и уезжал?! Если можно пофамильно.

А ты не знаешь как приватизация происходила? Между работниками, в соответствии со стажем на предприятии, распределялись доли. Как правило, их у обычных работников выкупало руководство предприятия, а потом закрывали предприятия и продавали фонды. У меня мама в гтс-овском детсаду работала, в 96-м продала свои акции за 20 тысяч тенге.
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