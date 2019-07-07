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Victor Yang:
Возможно, если была бы уверенность какая-то - не похерили бы ни КЖБИ, ни КСК, ни хим. завод. А так получилось - приватизировали, распродали и уехали.
А вот с этого места поподробнее - кто это там приватизировал, распродавал и уезжал?! Если можно пофамильно. Мне вот рассказывали, что Химзавод хотели выкупить россияне. Но власти суверенного Казахстана предпочли распилить завод, каких всего два в Союзе было,на металлолом и вывезти всё в Китай. Про Дизельный ты тоже ничего не знаешь? Только благодаря инвестициям из России этот завод не развалился окончательно! Про КСК тоже хотелось бы разобраться, кто там что разваливал. Как и за КЖБИ.И, конечно же, совхозы развалили, судя по твоим словам, уехавшие немцы, русские и т.д.