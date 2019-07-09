Цитата: Butch:

доведут, коль скоро это тротуар, до ума.

И учтут конечно же и инвалидов-колясочников, и мамочек с колясками. Ну ну.

Цитата: ГИП:

это дополнительные работы не предусмотренные в проектной документации.

А что, так тоже можно было? (C)

Цитата: Butch:

Конечно троллинг, что же ещё?

Очевидно,что этим "тротуаром" заказчик, проектировщик и исполнитель троллят пешеходов