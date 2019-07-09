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§ NG.kz
Троутар - для людей?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36191
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В п. Геофизик на ул. Энергетиков сделали тротутар. Но он вызывает вопросы у местных жителей. В тротуаре предусмотрен слив, для отвода воды с дороги, но не предусмотрели способов миновать этот слив для пешеходов.
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§ Butch
Re: Троутар - для людей?
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.07.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:

Конечно троллинг, что же ещё? Я ведь никогда не видел проектов в которых проектные элементы на различных листах не совпадали.
За сим откланиваюсь.
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* maxsaf
Re: Троутар - для людей?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.07.19 - 05:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
доведут, коль скоро это тротуар, до ума.

И учтут конечно же и инвалидов-колясочников, и мамочек с колясками. Ну ну.
Цитата:
ГИП:
это дополнительные работы не предусмотренные в проектной документации.

А что, так тоже можно было? (C) :lol:
Цитата:
Butch:
Конечно троллинг, что же ещё?

Очевидно,что этим "тротуаром" заказчик, проектировщик и исполнитель троллят пешеходов :-)
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