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§ NG.kz
Звание почетных граждан Костанайской области получили четыре человека
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36191
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 10 июля, их кандидатуры утвердили на сессии областного маслихата. Звание получают Жулбарыс Баязит, Серикпай Бисетаев, Сергей Жалыбин и Ризван Муртазин. Докладчики от инициативных групп сообщили депутатам, кто из них чем занимался, какие имеет награды и почему заслужил от сограждан почет.
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§ unrepeatable
Re: Звание почетных граждан Костанайской области получили четыре...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 10.07.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю. Люди трудятся на благо родины уже более 20 лет. Радует, что такие звания они могут получит при жизни. А не как это делалось в СССР после смерти.
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§ Серый волк
Звание почетных граждан Костанайской области получили четыре человека
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10312
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.07.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
был депутатом парламента.

:-(
Цитата:
работал в управлении культур...

:-(

А их точно в почётные граждане нуно? А не в прямо противоположную категорию?
:lol:

А то в город всё более деградирует, деревья на дрова рубят чуть не рядом с акиматами, кругом воровство, коррупция, невменяемые подрядчики делают безумные работы за безумные деньги, разгул безумной ономастии, когда то с Тарана таблички сдирают, то с Абая с выпученными глазами несутся сдирать названия. Дорожные указатели уже никто без ошибки написать не может, И при этом всём почетных граждан-депутатов плодится как мух на том самом, которым все это происходящее назвать можно. :-)

[Исправлено: Серый волк, 10.07.2019 - 13:42]
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§ Серый волк
Звание почетных граждан Костанайской области получили четыре человека
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10312
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.07.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в Общественном совете Костанайской области.


Дорогое почётное молчание общественного советника.

И никто не скажет что это бывший уважаемый человек.

И наверное недорого обошлось это абсолютное молчание общественного контроля чиновникам, всего только бумажку почетного, и ту оптом на четверых?

Знаю города, как правило захолустные, в которых почетным гражданинама всем без исключения одинаковые бюсты ставят на аллее почетных.

Интересные такие места получаются, стоит длинная вереница зловищех столбиков облицованных чем бог послал подрядчику мрамором или гранитом, с головами истуканов на столбиках.
Такой длинный жуткий пустынный ряд голов на палочках людей явно не в лучшей стадии жизни.
Даже энергетика таких мест жуткая и мамы с колясками стараются убраться подальше от жуткого вида почетных голов бывших людей точно так же молчащих бронзовыми жуткими ртами скульптора местного разлива. :lol:
И как правило криво положеная коррупционная плитка прямо от таких истуканов и начинается в таких дебрях.

Но тут гораздо лучше, бумажка городу дешевле перевода молчащего истукана в молчащую бронзу. И жуткого места для рядов истуканов выделять не нуно.

Есть ещё жуткие подозрения, что на Острове Пасхи с вымершей цивилизацией, истуканы были почётными гражданами города.

Что удивительно там точно так же вырубали деревья пока их на острове не осталось. За этим следом умерло все живое и почву смыло и сдуло, что повлекло за собой то, что кому стоят эти странные памятники объяснить уже некому.
:lol:

ostrov_Paschi-4-600x445.jpg

[Исправлено: Серый волк, 10.07.2019 - 15:09]
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§ Нурбанчик
Звание почетных граждан Костанайской области получили четыре человека
Нурбанчик


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Сообщений: 1893
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 10.07.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable: Поздравляю. Люди трудятся на благо родины уже более 20 лет. Радует, что такие звания они могут получит при жизни. А не как это делалось в СССР после смерти.


Unrepeatable, пожалуйста бред несусветный больше не пишите!
Во многих городах при СССР были так называемые звания "Почетный гражданин города", и такие звания давали при жизни, а не после смерти. Посмертно давали героев.
В том и смысл, что речь о гражданине, а не о умершем. Само понятие Гражданин - Человек (лицо) с его правами в субъективном смысле. Речь про умерших здесь никак не уместна. Исключение было только к историческим личностям.

[Исправлено: Нурбанчик, 10.07.2019 - 18:30]
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§ таноми52
Re: Звание почетных граждан Костанайской области получили четыре...
таноми52


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Сообщений: 794
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.07.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Есть ещё жуткие подозрения, что на Острове Пасхи с вымершей цивилизацией, истуканы были почётными гражданами города.


Неожиданно! :lol: :lol: :lol:
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§ elektron
Звание почетных граждан Костанайской области получили четыре человека
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3158
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Люди трудятся на благо родины уже более 20 лет.

Стесняюсь спросить какой? Каз ССР в 1936 основана, "независимость" 30-ти летняя, а если батыров упомянуть, так все истоки туда или оттуда ведут. :lol: ;-)
Вы бы поскромнее. А при СССР за 25-ть лет на производстве или отрасли при жизни награждали. Да премии выдавали. 8-)
ПС: Или даже 20-ть лет безупречной работы, плюс путёвки от профсоюза.

[Исправлено: elektron, 10.07.2019 - 19:08]
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